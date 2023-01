Tuttosport fiducioso su Leao: "Conto alla rovescia per il rinnovo"

MilanNews.it

Diversamente da quanto riportato da altre testate, Tuttosport questa mattina mantiene una linea più fiduciosa circa il rinnovo di contratto di Rafael Leao che, come era emerso nelle ultime settimane, poteva risolversi dopo la Supercoppa. Il titolo recita: "Leao, conto alla rovescia per il rinnovo". A Milano ci sarebbero sia Ted Dimvula, agente del giocatore, che Antonio Leao, papà del 17. Alcuni si aspettavano un incontro già oggi per avvicinare ulteriormente le parti ma non si hanno conferme reali su quando questo incontro potrebbe avvenire. L'offerta del Milan rimane da 7.5 milioni a stagione, bonus inclusi.