Tuttosport: "Fonseca e la Formula 3: il Milan è un camaleonte"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Fonseca e la Formula 3: il Milan è un camaleonte". Il Diavolo è rinato dopo la vittoria nel derby e lo ha fatto anche grazie soprattutto al lavoro a Milanello del tecnico portoghese che sta plasmando la squadra con un assetto variabile: dal 4-2-3-1 “classico” al 4-2-4 con tutta l’artiglieria schierata. L’obiettivo è quello di “adattare” il Milan in base agli avversari che il Milan si ritroverà davanti.

Uno degli uomini più importanti per Fonseca è sicuramente Christian Pulisic che, grazie alla sua duttilità, sa essere utile in ogni ruolo in cui viene schierato. Parlando dell'americano prima del derby, Fonseca ha dichiarato: "Se mi aspettavo un Pulisic così forte? Sì, me lo aspettavo. Può giocare in diverse posizioni, è intelligente. Me lo aspettavo".