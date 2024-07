Tuttosport: "Fonseca si presenta in attesa di regali, ma..."

A poco meno di 48 ore dal suo sbarco a Milano, Paulo Fonseca verrà questa presentato dal Milan a stampa e tifosi in una conferenza stampa in programma alle ore 11 a Casa Milan. Al fianco dell'allenatore portoghese, scrive questa mattina Tuttosport, ci saranno l’ad Furlani, il dt Moncada, il presidente Scaroni e ovviamente Ibrahimovic, volto e voce di RedBird, ovvero del patron Gerry Cardinale. Prima della conferenza, però, andrà in scena un incontro fra Fonseca e la dirigenza per fare un po' il punto sulle operazioni di calciomercato in piedi, che vedono il Milan essere alla ricerca di una nuova prima punta, su tutti, di un mediano, di un terzino destro ed un difensore centrale.

Molti tifosi, Fonseca in primis, si aspettavano qualche volto nuovo già a partire da oggi, il primo giorno di ritiro, ma invece il Diavolo è per ora fermo al palo, complice anche un Europeo che sta rallentando le operazioni su alcuni obiettivi, Zirkzee su tutti, sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Manchester United. A fronte di questo il Milan ha iniziato seriamente a sondare il terreno per Alvaro Morata, ma anche in questo caso la situazione si sbloccherà solo dopo la fine dell'Europeo della Spagna.

Per questo, se la trattativa proseguirà nel modo giusto, il primo rinforzo del nuovo Milan di Fonseca dovrebbe e potrebbe essere Emerson Royal, per un'operazione che si dovrebbe chiudere con il Tottenham attorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi.