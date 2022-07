Tuttosport: "Gabbia, Maldini e Brescianini in campo ma anche sul mercato"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gabbia, Maldini e Brescianini in campo ma anche sul mercato": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i tre giovani stanno giocando nelle ultime amichevoli dei rossoneri, ma con ogni probabilità tutti e tre andranno in prestito per giocare con continuità. Gabbia piace alla Sampdoria, Brescianini potrebbe fare una nuova esperienza in Serie B dopo quella nell'ultima stagione con il Monza, mentre Daniel Maldini è conteso tra Verona e Spezia.