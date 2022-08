Tuttosport guarda al Bologna: "De Ketelaere, il sorpasso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante un mercato entrato nelle ultime fase calde e la giornata dedicata ai sorteggi di Champions League, Tuttosport sposta l'attenzione sul campionato che vedrà il Milan protagonista tra due giorni a San Siro contro il Bologna (ore 20.45). Il titolo recita: "De Ketelaere, il sorpasso". Aumentano le chance di vedere il talento belga classe 2001 titolare dal primo minuto contro i rossoblu a discapito di Brahim Diaz che si accomoderebbe in panchina. Per la posizione c'è da considerare anche Yacine Adli, ancora zero minuti per lui in gare ufficiali. Ma nessun caso: il francese deve ancora integrarsi e ambientarsi all'interno della rosa e sta studiando per riuscirci al più presto. Anche per lui ci sarà spazio da un momento all'altro.