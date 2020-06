Tuttosport - I colpi di mercato di Rangnick: il capolavoro è Werner

Nella sua carriera da manager e allenatore, Rangnick ha messo a segno colpi di mercato importanti, giocatori spesso giovanissimi, presi a costi contenuti e rivenduti a cifre altissime. Come riporta Tuttosport, in una sola occasione il tedesco ha chiesto al suo club di spendere più di 20 milioni per il cartellino di un calciatore (30 milioni per Naby Keita, poi rivenduto a 65). Il suo capolavoro è certamente Timo Werner, prelevato dallo Stoccarda per 14 milioni e pronto a essere ceduto per 50 milioni più bonus.