Siamo arrivati a Ferragosto e del rinnovo di Ibrahimovic non c’è traccia. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sul futuro dello svedese. Tutti sono convinti che Ibra resterà - si legge - ma l’offerta da 5 milioni più bonus, che spingerebbero l’ingaggio ampiamente sopra i 6, non sembra aver fatto breccia in Raiola, che punta a un fisso più alto (7.5 milioni netti).