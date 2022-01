Tuttosport - Ibra punta il derby: le sue condizioni non preoccupano

Dopo la sosta concessa da Pioli, ieri il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista del derby con l'Inter. Come riporta Tuttosport, gli occhi di tutti erano puntati su Ibrahimovic. Lo svedese ha svolto una sessione di lavoro personalizzata come da programma. Le sue condizioni, dopo il problema al tendine d'Achille accusato nell'ultima partita disputata, verranno ulteriormente valutate nel corso della giornata odierna. Non sembra esserci apprensione sullo stato di salute di Zlatan e sono già state escluse lesioni: il fastidio sembra esser stato causato dalle condizioni indecenti del campo di San Siro.