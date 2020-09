Tuttosport - Ibrahimovic punta lo Shamrock Rovers: l'alternativa è Colombo

Giovedì sera a Dublino comincerà ufficialmente la stagione del Milan. I rossoneri, infatti, saranno impegnati nel preliminare di Europa League, una partita importante ma che potrebbero affrontare senza il loro uomo simbolo: Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, lo svedese è in dubbio a causa di un trauma contusivo alla gamba destra che, in particolare, lo ha tenuto lontano dal campo nell'amichevole contro il Brescia. Se lo svedese quest'oggi avrà buone sensazioni tornerà in gruppo, in alternativa invece è pronto Colombo che ha ben impressionato nelle amichevoli estive.