"Il Milan convince anche senza Ibra". È il titolo scelto dal quotidiano Tuttosport dopo il 3-1 rifilato ieri al Brescia di Delneri. “Quarta vittoria di fila in amichevole per la squadra di Pioli - si legge - in palla sia nel gioco sia nella corsa. Colombo c’è. Il giovane bomber segna ancora e si candida per l’Europa League se lo svedese non dovesse recuperare”.