Tuttosport - Il Milan dovrà venire incontro a Kessie per non perderlo a zero

Franck Kessie si unisce a Kalulu come rappresentante del Milan alle Olimpiadi, che si disputeranno in Giappone tra il 22 luglio e l’8 agosto. Come riporta Tuttosport, nel corso di questo periodo, la dirigenza rossonera e l’agente dell’ivoriano cercheranno di trovare un accordo sul rinnovo. Con ogni probabilità, i rossoneri dovranno piegarsi alle volontà del giocatore per non rischiare di perderlo a zero.