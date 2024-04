Tuttosport: "Il Milan ha sempre fame. No turnover"

"Il Milan ha sempre fame. No turnover": titola così questa mattina Tuttosport in vista della sfida di oggi pomeriggio a San Siro contro il Lecce. Nonostante giovedì è in programma l'andata dei quarti di Coppa Italia contro la Roma, Stefano Pioli non fa turnover e metterà in campo una formazione molto offensiva con Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Giroud.

Queste la parole di ieri in conferenza stampa del tecnico milanista sulla gara di oggi contro i pugliesi: "La concentrazione è solo sulla partita contro il Lecce. Eventuali cambi saranno dovuti a situazioni che ho visto durante la settimana, a qualche giocatore che ha avuto qualche problemino, o alla squalifica di Loftus-Cheek, ma non perché stiamo pensando alla Roma. Avremo il tempo di recuperare energie per giovedì, ora è troppo importante dare continuità al nostro gioco e ai nostri risultati. Schiererò la formazione che riterrò migliore".