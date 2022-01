Tuttosport - Il Milan lavora per prendere Botman in estate: c'è l'ok del giocatore

Il Milan, a gennaio, potrebbe puntare sull’acquisto di un giovane difensore e rimandare il grande investimento all’estate. Come riporta Tuttosport, Botman resta il grande obiettivo. I rossoneri - si legge - stanno già lavorando per portare l’olandese a Milanello a giugno. Il giocatore ha dato l’ok ai suoi agenti per il passaggio al Milan, e Maldini non vuole farselo scappare. Ovviamente, bisognerà convincere il Lille con un’offerta importante.