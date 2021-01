Tuttosport in apertura: "3 sms al Milan: la Juve non molla"

"3 sms al Milan: la Juve non molla", titola stamane Tuttosport. Il Sassuolo rimane in dieci sul finire del primo tempo per l'espulsione di Obiang e nella ripresa la Juventus la sblocca con una gran botta da fuori di Danilo. Poi Defrel rimette tutto in discussione ma a dieci dal termine ci pensa Ramsey a riportare avanti i bianconeri. In pieno recupero Ronaldo arrotonda il risultato, dopo una prova opaca. Bianconeri che restano a sette punti dal Milan, ma con una giornata in meno e con la possibilità di accorciare sull'Inter domenica nello scontro diretto.