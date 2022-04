Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Derby totale, prima sentenza", si legge in taglio alto della prima pagina di oggi di Tuttosport. Stasera al Meazza c'è in palio la finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell'andata: sarà un super antipasto della volata Scudetto. Ore decisive anche per la cessione del club rossonero al fondo Investcorp.