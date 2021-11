"Calcio in tv: la rivolta dei tifosi" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. La decisione di DAZN che non piace agli utenti: da metà dicembre non si potrà più seguire lo stesso evento su due dispositivi diversi. Un cambiamento delle condizioni a contratto in corso che ha fatto infuriare gli abbonati DAZN. Proteste e disdette.