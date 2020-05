Tuttosport in prima pagina: "Guarda, Italia! Riparte anche la Liga"

"Guarda, Italia! Riparte anche la Liga". È il titolo che il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica in prima pagina alla ripresa del campionato iberico. "Il governo spagnolo dà l’ok - si legge nel taglio alto - via dall’8 giugno. Bundesliga, altro show". Dopo quello tedesco, dunque, un altro grande torneo europeo ha fissato una data per la ripartenza. Sulla Serie A, invece, non ci sono ancora certezze.