C’è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. "Il Milan per Ivan", titola il quotidiano torinese, che poi riporta le parole dell’a.d. milanista: "Grazie a tutti, Quanto affetto! Sto bene e lavoro". Intanto la squadra di Pioli, che prima del match ha indossato una "maglia speciale per Gazidis", ha battuto 5-0 il Modena.