Tuttosport in prima pagina: "Mancini-Dybala: EuRoma! Ciao Milan, capolinea Pioli"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina in prima pagina: "Mancini-Dybala: EuRoma! Ciao Milan, capolinea Pioli". I giallorossi, dopo l'1-0 dell'andata a San Siro, hanno vinto anche ieri sera all'Olimpico per 2-1 e hanno conquistato così meritatamente il pass per le semifinali di Europa League. Grande delusione nel Diavolo che non ha saputo sfruttare nemmeno l'uomo in più per oltre un'ora (espulso Celik al 31').

Dopo questo ennesimo flop, le chance di conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan si sono ridotte ulteriormente e l'addio a fine stagione è praticamente scritto. Ma in casa rossonera non c'è nemmeno il tempo di leccarsi le ferite che lunedì c'è il derby contro l'Inter, una gara che i rossoneri devono vincere a tutti i costi per evitare che i nerazzurri festeggino lo scudetto in casa del Diavolo.