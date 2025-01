Tuttosport in prima pagina: "Milan, appello a Como"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan, appello a Como". Stasera alle 18.30 i rossoneri, reduci dal deludente pareggio casalingo contro il Cagliari di sabato, saranno impegnati sul campo del Como nel recupero della 19^ giornata di Serie A. Inutile dire che si tratta di una sfida che il Diavolo deve vincere a tutti i costi perchè ha bisogno risalire la classifica dopo aver perso troppi punti per strada nel girone di andata.

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: martedì 14 gennaio 2025

Ore: 18.30

Stadio: Comunale Giuseppe Sinigaglia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it