Tuttosport in prima pagina: "Milan, brividi Pioli: scintille con DDR"

vedi letture

"Milan, brividi Pioli: scintille con DDR": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport in vista della sfida di stasera dei rossoneri contro la Roma, valida per il ritorno dei quarti di Europa League. Nella conferenze stampa di ieri, c'è stato un botta e risposta tra i due tecnici. Quello giallorosso ha dichiarato: "Quando si parla di crocevia si parla della percezione sui giornali, quini tendo a non commentare; Pioli è secondo in classifica, viene da un periodo in cui le ha vinte tutte, giocano quasi sempre molto bene. Credo che in realtà non ci sia questo grande problema con Pioli, poi la partita di domani è crocevia come obiettivo. Milan squadra costruita per far bene in Champions, quindi in Europa League... È una partita da ultima spiaggia per loro".

Questa la risposta poco dopo di Pioli: "Ultima spiaggia? Ho letto anche io. Sì, perché l'occasione è solo domani per superare il turno. Noi, però, la Champions League la giocheremo l'anno prossimo e domani daremo il massimo".