Tuttosport in prima pagina: "Milan e Inter: Udinese e Genoa insidie scudetto"

© foto di ALESSANDRO TEDESCHI

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio anche per gli impegni di questa sera di rossoneri e nerazzurri: "Milan e Inter: Udinese e Genoa insidie scudetto". Il Diavolo di Pioli giocherà alle 18.45 a San Siro contro i friuliani e con una vittoria manterebbe sicuramente la vetta della classifica anche senza vedere cosa farà la squadra di Inzaghi che scenderà in campo alle 21 in casa del Grifone.