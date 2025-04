Tuttosport in prima pagina: "Milan olè: Inter, ciao Triplete"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan olè: Inter, ciao Triplete". Grande vittoria ieri sera dei rossoneri che hanno battuto 3-0 l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia grazie alla doppietta di Jovic e al gol di Reijnders e hanno conquistato così il pass per la finale della competizione in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro una tra Bologna e Empoli. Il Diavolo, che ha vinto il suo terzo derby stagionale sui cinque giocati, ha messo anche la parola fine ai sogni di Triplete dei nerazzurri.

Dopo la partita, Sergio Conceiçao ha commentato così a Mediaset la vittoria del suo Milan: "“La sensazione prima della partita con l’Atalanta era positiva, poi le partite sono tutte diverse. I piccoli dettagli sono importanti. Mi è piaciuto l’atteggiamento, la compattezza e la solidità. Abbiamo sofferto i primi minuti più di quello che volevamo, potevamo fare meglio nelle ripartenze. Abbiamo cercato di migliorare 2-3 aspetti e abbiamo fatto un secondo tempo di altissimo livello. Sono contento, a volte in campionato non abbiamo dimostrato quello che abbiamo fatto oggi. La qualità tecnica deve essere abbinata a questa umiltà, questo atteggiamento e questa voglia di vincere che si vede in ogni azione”.