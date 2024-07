Tuttosport in prima pagina: "Morata abile e arruolato: 'Convinto da Ibra'"

vedi letture

"Morata abile e arruolato: 'Convinto da Ibra'": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport in merito all'arrivo al Milan di Alvaro Morata che ieri ha svolto le visite mediche di rito a Madrid e poi, alla presenza dell'ad milanista Giorgio Furlani, ha firmato un contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per le prossime quattro stagioni, più una opzionale.

Queste le prime parole di Morata sul suo arrivo al Milan: "Cosa mi ha convinto del Milan? La fiducia di Zlatan, squadra, allenatore - ha dichiarato a Sky poco prima della firma -. Non vedo l’ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani. Mi hanno trasmesso cose positive. So anche che ho ancora i migliori anni di carriera e voglio andare in questo grande del club che è Milan".