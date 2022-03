Tuttosport in prima pagina: "Scandalo a Torino!". Clamoroso rigore non dato ai granata contro l'Inter

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di ALESSANDRO TEDESCHI

"Scandalo a Torino!", scrive Tuttosport in prima pagina. Clamoroso rigore negato al Toro da Guida e così nel recupero Sanchez permette all'Inter di strappare un punto. Granata in vantaggio con rete di Bremer nel primo tempo, poi il mancato rigore per fallo di Ranocchia su Belotti. Ora è il Milan ad essere padrone del suo destino.