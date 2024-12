Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Mago Reijnders, guaio Leao"

"Mago Reijnders, guaio Leao", si legge in taglio alto della prima pagina odierna di Tuttosport. Lì il quotidiano piemontese dedica spazio al successo del Milan al Bentegodi contro l'Hellas Verona grazie alla rete dell'olandese. Per il portoghese, però, un risentimento muscolare, che allunga la lista degli infortunati in casa rossonera.

Nel post-partita, Paulo Fonseca ha rilasciato queste parole in conferenza stampa sull'infortunio di Rafael Leao: "Rafa mi ha detto che non è niente di speciale, credo che potremmo averlo contro la Roma. Sono ottimista su Pulisic per la Roma, ma vediamo durante la settimana".