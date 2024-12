Tuttosport in prima pagina: "Tomori in Arabia". La Supercoppa offre l'occasione alla Juve di trattare con il Milan per il difensore

"Tomori in Arabia. Poi Zirkzee" scrive Tuttosport in apertura sul mercato della Juventus che ha due colpi in canna. La Supercoppa in Arabia offre l'occasione di trattare con il Milan per il difensore. L'attaccante olandese scaricato dal popolo United: assist per i bianconeri. Le alternative sono Kolo Mouani e Raspadori. Intanto pronto il rinnovo per McKennie fino al 2029.

Di spalla c'è spazio al campo con la vittoria dell'Inter contro il Como e il ko interno della Fiorentina contro l'Udinese ma soprattutto con la risposta dei nerazzurri al Milan dopo le parole di Cardinale: "Marotta a Cardinale: 'Parole offensive'".