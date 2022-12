Tuttosport in taglio basso: "Maignan: Supercoppa a rischio"

MilanNews.it

L'edizione di Tuttosport uscita oggi in edicola ha proposto in taglio basso un titolo sul portiere rossonero Mike Maignan che, ancora per un po', non si vedrà sul terreno di gioco. Il titolo recita: "Maignan: Supercoppa a rischio. Che stress nella porta del Milan!". Sarebbero previsti per oggi gli esami strumentali per l'estremo difensore francese ma difficilmente recupererà per la Supercoppa contro l'Inter in Arabia. Il Milan studia un piano B: o rimanere con Tatarusanu oppure cercare l'affondo per Sportiello o Cragno.