Tuttosport: "Jovic non convince, Okafor al sorpasso. Sarà il vice Morata"

vedi letture

L'esordio piuttosto deludente contro il Torino ha messo in una luce una cosa: Luka Jovic è più attaccante da ultimi 30 minuti. L'impatto da titolare del serbo contro i granata è stato praticamente nullo, ed ecco perché Paulo Fonseca sarebbe sempre più stuzzicato dall'idea di poter schierare dal primo minuto nel tridente d'attacco di Parma Noah Okafor al posto di Alvaro Morata, che nel frattempo continua a lavorare per provare a tornare a disposizione per Lazio-Milan, ma senza fretta.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, lo svizzero avrebbe dunque messo la freccia sul serbo, candidandosi seriamente ad una maglia da titolare nella prima trasferta della stagione. Al momento nulla è ancora deciso, con l'allenamento di oggi che darà sicuramente più indicazioni rispetto a quante non ce ne siano state nel corso di questa settimana, ma l'impressione è che si viaggi sempre di più in questa direzione, con Okafor, scrive il quotidiano che "è un attaccante in grado di poter essere “in linea” con le richieste di Fonseca alla prima punta e già lo scorso anno, all’interno della dirigenza milanista, c’era la sensazione che lo svizzero - se ben motivato - potesse essere un giocatore in grado di fare il vice Giroud, seppur con doti diverse dal centravanti francese".