Tuttosport - Juve-Milan, sfida per il talento Kaio Jorge

Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi per Kaio Jorge, 19enne attaccante di proprietà del Santos, considerato uno dei talenti più promettenti del Brasile. Come riporta Tuttosport, il giocatore potrebbe partire per una decina di milioni. La dirigenza bianconera sta provando a intensificare i rapporti con l’entourage del ragazzo, ma la concorrenza del Milan resta forte.