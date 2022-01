Tuttosport: "Kessie sta meglio, ma quando torna?"

"Kessie sta meglio, ma quando torna?": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, a differenza di Bennacer che era rientrato subito a Milano dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa, l'ivoriano tornerà in Italia solo domenica. Nelle scorse ore, il centrocampista rossonero si è sottoposto ad alcuni esami dopo l'infortunio al costato rimediato contro l'Egitto e per fortuna sono state escluse lesioni. La sua presenza nel derby non è quindi in dubbio.