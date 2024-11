Tuttosport: "Loftus-Cheek rimane ancora un punto interrogativo"

"Loftus-Cheek rimane ancora un punto interrogativo": titola così questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il centrocampista rossonero sta faticando parecchio in questa stagione e non riesce più a essere decisivo come lo scarso anno. L'inglese potrebbe rivelarsi utile in caso di ritorno al 4-3-3, mentre con l'attuale modulo non sta riuscendo a dare l'apporto che tutti si aspettano.

Questi i numeri stagionali di Loftus-Cheek con la maglia del Milan:

PRESENZE IN SERIE A: 10

PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE TOTALI: 14

MINUTI IN CAMPO: 780'

AMMONIZIONI: 1