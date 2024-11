Tuttosport: "Manovre Milan: Belahyane subito e Ricci in estate"

In merito alle mosse del Diavolo sul mercato, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Manovre Milan: Belahyane subito e Ricci in estate". In mezzo al campo, in attesa del recupero di Ismael Bennacer, c'è il solo Youssouf Fofana come schermo davanti alla difesa. Per questo motivo, i rossoneri stanno valutando dei profili in vista del prossimo mercato di gennaio. Tra questi c'è anche Reda Belahyane, mediano marocchino classe 2004 del Verona. Per lui, i dirigenti vogliono sfruttare il buon rapporto con l'Hellas.

Ma il grande obiettivo per il centrocampo rossonero è quello di Samuele Ricci, giocatore del Torino e della Nazionale italiana. Visto che i granata difficilmente lo daranno via a gennaio, il Milan è al lavoro per provare a bloccarlo in vista della prossima estate, così da anticipare la folta concorrenza che ha messo gli occhi sul giovane mediano italiano. Per arrivare a Ricci, il Diavolo potrebbe mettere sul piatto elementi utili a Vanoli, da Jovic per l'attacco passando a qualche giovane talento.