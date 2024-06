Tuttosport - Mercato Milan: per la fascia sinistra valutati Dorgu ed Emerson Palmieri

vedi letture

In casa rossonera non si lavora solo sul fronte attaccante, ma sugli altri reparti da rinforzare. In difesa, per esempio, in attesa di sapere qualche sarà il destino di Theo Hernandez, che nei giorni scorsi ha dichiarato dal ritiro della Francia che il suo futuro verrà deciso dopo l'Europeo, il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro che possa alternarsi con il francese (se resterà ovviamente).

Come riporta Tuttosport in edicola stamattina, fra i giocatori valutati dal Diavolo ci sono Dorgu del Lecce e anche Emerson Palmieri del West Ham. Sul futuro di Theo la situazione è piuttosto chiara: il club di via Aldo Rossi non ha intenzione e nemmeno bisogno di venderlo, ma è chiaro che una proposta da almeno 80 milioni di euro potrebbe far vacillare tutti.