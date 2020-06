Tuttosport - Milan, arriva Kalulu: domani in Italia per le visite

Il Milan ruggisce sul mercato assicurandosi le prestazioni di Pierre Kalulu. Si tratta, come evidenzia Tuttosport, di un’operazione conclusa a parametro zero. Il terzino francese è atteso domani a Milano per svolgere le visite mediche: firmerà un contratto di cinque anni. Segnalato al club dall’occhio attento di Geoffrey Moncada, il giovane esterno è arrivato al Milan grazie anche ai buoni uffici dell’agente Vlado Lemic e alla telefonata di Maldini.