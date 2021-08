Tuttosport - Milan, Castillejo potrebbe partire: il Getafe è ancora interessato allo spagnolo

Oltre ai movimenti in entrata, l'attenzione del Milan è direzionata anche sulle uscite. In questo senso, tra i partenti rossoneri figura anche Samu Castillejo ormai finito ai margini del progetto della dirigenza. Secondo quanto riporta Tuttosport, in particolare, la partenza di Cuccurella verso il Brighton potrebbe spingere il Getafe a ritentare un affondo per lo spagnolo: il giocatore, infatti, interessa ancora al club iberico che disporebbe anche dell'eventuale liquidità per convincere il Milan.