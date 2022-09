Tuttosport - Milan, chi non andrà al Mondiale volerà a novembre una settimana a Dubai ad allenarsi

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, a novembre, quando il campionato si fermerà per la Coppa del Mondo in Qatar, i giocatori rossoneri che non andranno al Mondiale voleranno una settimana a Dubai dove continueranno ad allenarsi agli ordini di Stefano Pioli. Il club di via Aldo Rossi sta pensando anche ad un'amichevole contro una squadra locale. Nel gruppo che partirà per Dubai dovrebbe esserci anche Zlatan Ibrahimovic.