Tuttosport - Milan, con la Stella Rossa partita da non sbagliare

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina si proietta alla sfida di giovedì contro la Stella Rossa. Una partita - si legge - che il Milan non può permettersi di sbagliare. È possibile che Pioli faccia un piccolo turnover. Ibrahimovic e Kessié potrebbero partire dalla panchina, mentre potrebbe esserci spazio a centrocampo per Meite. Alle palle di Mandzukic si potrebbe rivedere il trio formato da Castillejo, Calhanoglu e Rebic. In difesa staffetta tra Dalot e Calabria, in mezzo Tomori dovrebbe ritrovare la maglia da titolare al fianco di uno tra Kjaer e Romagnoli.