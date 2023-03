Tuttosport - Milan, domani la ripresa degli allenamenti: da valutare le condizioni di Messias

MilanNews.it

Dopo tre giorni di riposo, domani il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello, anche se mancheranno i 15 giocatori rossoneri convocati in nazionale. Come riferisce Tuttosport, nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni di Junior Messias, ai box per un problema muscolare rimediato nella sfida di Champions League in casa del Tottenham.