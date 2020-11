Tuttosport - Milan, due idee in caso di addio di Calhanoglu: il riscatto di Diaz o un nuovo assalto a Szoboszlai

Più passa il tempo e più il Milan rischia di perdere a zero Hakan Calhanoglu, il quale, senza il rinnovo, potrebbe andare via gratis la prossima estate. In caso di addio del turco, il Milan potrebbe decidere di provare a riscattare Brahim Diaz dal Real Madrid oppure fare un nuovo tentativo per Dominik Szoboszlai, talento del Salisburgo da tempo nel mirino del Diavolo. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.