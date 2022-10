Tuttosport - Milan, è probabile che Kjaer venga preservato per la trasferta di Zagabria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer, così come Mike Maignan e Charles De Ketelaere, sono pronti a tornare in campo. Il francese e il belga potrebbero essere già pronti per il match di sabato contro il Monza, mentre il danese sarà presumibilmente preservato per la trasferta di Champions League a Zagabria, quando non ci saranno Tomori (squalificato) e Thiaw (non è in lista UEFA). Lo riferisce stamattina Tuttosport.