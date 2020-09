Tuttosport - Milan, ecco Brahim Diaz: arriva in prestito secco, ma c'è un gentlemen agreement con il Real Madrid

Il Milan ha chiuso nelle scorse ore un nuovo colpo di mercato, cioè Brahim Diaz che questa mattina sbarcherà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Come riporta questa mattina Tuttosport, il giovane trequartista spagnolo arriva in rossonero in prestito secco, ma c'è un gentlemen agreement con il Real Madrid secondo il quale le due società si terranno in contatto costante per arrivare a determinare, nel corso della stagione, la formula dell’eventuale acquisto da parte del club di via Aldo Rossi.