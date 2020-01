Tuttosport - Milan-Emirates, rinnovo ad un passo: i numeri del nuovo accordo

L'edizione odierna di Tuttosport riferisce questa mattina che Milan e Emirates sono ad un passo dal rinnovare il loro accordo che scade il prossimo giugno. La nuova intesa che è stata trovata tra le parti prevede numeri più bassi: come riporta il quotidiano torinese, infatti, ci ci sarà la diminuzione della parte fissa rispetto ai 14 milioni di euro attuali (si parla di almeno 4-5 milioni in meno), con la differenza che verrebbe corrisposta da Emirates al Milan in base ai risultati sportivi che i rossoneri riusciranno ad ottenere nei prossimi anni. Questa decisione è stata presa dalla nota compagnia aerea soprattutto per il fatto che il Diavolo non gioca in Champions League ormai da diversi anni.