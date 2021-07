Tuttosport - Milan freddo sul tema Coutinho

In Spagna sostengono che al Milan sia stato offerto Coutihno. Non si esclude, dunque, che in via Aldo Rossi si sia aperta una riflessione. Il Barcellona non ha grandi aspettative sul cartellino del brasiliano - reduce da una stagione complicata per via degli infortuni - ma vorrebbe almeno non doversi sobbarcare parte dello stipendio. Che viaggia intorno ai 15 milioni. Tanti motivi - scrive Tuttosport - che spiegano perché il Milan è freddo sul tema.