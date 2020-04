Tuttosport - Milan, Gigio via? Per sostituirlo, Gazidis punterà su un giovane di prospettiva come Meret e Musso

In caso di cessione di Gigio Donnarumma, il Milan dovrebbe trovare un nuovo portiere a cui affidare la maglia da titolare in porta: come spiega Tuttosport, l'ad Gazidis non vuole entrare nel giro dei grandi portieri europei che sono molto costosi, ma preferirebbe puntare su un giovane di prospettiva come Meret del Napoli e Musso dell'Udinese.