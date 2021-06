Tuttosport - Milan-Giroud: gli agenti del francese sono in attesa di un segnale per volare a Londra e parlare con il Chelsea

Il Milan e Olivier Giroud hanno raggiunto l'accordo economico sulla base di un biennale da 4 milioni di euro annui (bonus inclusi), ma per chiudere l'affare ora serve che il giocatore convinca il Chelsea a liberarlo gratis. Come riferisce Tuttosport, gli agenti del centravanti francese sono in attesa di un segnale per volare a Londra e parlare con i Blues.