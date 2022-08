Tuttosport - Milan, Giroud non preoccupa: out contro il Vicenza solo per precauzione

MilanNews.it

Ieri contro il Vicenza, Olivier Giroud non è sceso in campo a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni, come spiega l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina, però, non preoccupano: il francese non ha giocato per precauzione per essere poi regolarmente a disposizione di Stefano Pioli sabato contro l'Udinese.