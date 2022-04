Tuttosport: "Milan, i limiti sono chiari: caccia al gol!"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan, i limiti sono chiari: caccia al gol!": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, guardando i numeri generali, i rossoneri non segnano poco (hanno gli stessi gol del Napoli), ma in questo momento faticano parecchio ad andare in rete nonostante riescano a creare tante occasioni per partita. Per vincere lo scudetto, servono soprattutto i gol degli attaccanti.