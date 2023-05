Tuttosport: "Milan, idea El Shaarawy. Se la Roma lo molla..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Milan, idea El Shaarawy. Se la Roma lo molla...". L'attaccante è in scadenza di contratto con i giallorossi che però per ora non gli hanno presentato nessuna proposta di rinnovo (il giocatore vorrebbe restare nella Capitale). I rossoneri stanno pensando ad un suo ritorno a Milanello per fare l'alternativa a sinistra a Leao. El Shaarawy piace anche perchè è italiano ed è cresciuto calcisticamente nel nostro Paese, quindi potrebbe essere molto utile anche per la lista UEFA.