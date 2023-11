Tuttosport - Milan, il rinnovo di Krunic è in una fase di stallo: il motivo

Rade Krunic ha il contratto in scadenza con il Milan nel 2025. Il dialogo per il rinnovo tra le parti è già iniziato, ma al momento la trattativa è in una fase di stallo: come spiega stamattina Tuttosport, infatti, ci vi sono differenze di vedute sullo stipendio e la partenza del bosniaco potrebbe essere eventualmente messa in agenda in estate.